Снова в деле: Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы ультракоротким платьем (фото)
Свой образ она дополнила ботильонами, легкой ветровкой и кепкой
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сейчас находиться в Арабских Эмиратах, продемонстрировала сексуальный образ в очень коротком платье.
В Дубае она вместе со своим визажистом Марио Дедивановичем дала мастер-класс по макияжу.
В поездку Ким отправилась одна, без детей и мужа, которые остались дома. При этом светскую львицу сопровождали сразу несколько телохранителей.
Отправившись на шопинг, Ким нарядилась в очень короткое облегающее платье белого цвета. Наряд выгодно подчеркнул пышные формы светской львицы.
Свой образ Кардашьян дополнила ботильонами, легкой ветровкой и кепкой.
Тем временем подозреваемые в ограблении Ким Кардашьян начали признавать свою вину.
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