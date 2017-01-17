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Снова в деле: Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы ультракоротким платьем (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/23_main.1484644266.png http://www.segodnya.ua/img/article/7889/23_tn.1484644266.png Звезды Свой образ она дополнила ботильонами, легкой ветровкой и кепкой

Снова в деле: Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы ультракоротким платьем (фото)

Сегодня, 11:09

Свой образ она дополнила ботильонами, легкой ветровкой и кепкой

Ким вернулась в привычный ритм жизни. Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким вернулась в привычный ритм жизни. Фото: instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сейчас находиться в Арабских Эмиратах, продемонстрировала сексуальный образ в очень коротком платье.

В Дубае она вместе со своим визажистом Марио Дедивановичем дала мастер-класс по макияжу.

В поездку Ким отправилась одна, без детей и мужа, которые остались дома. При этом светскую львицу сопровождали сразу несколько телохранителей.

Thank you @cosmesurge for saving my skin! #JetLagProblems #PsoriasisProblems

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Отправившись на шопинг, Ким нарядилась в очень короткое облегающее платье белого цвета. Наряд выгодно подчеркнул пышные формы светской львицы.

#kimkardashian #kardashian #dubai

Фото опубликовано @kardashiian__

Свой образ Кардашьян дополнила ботильонами, легкой ветровкой и кепкой.

Killing it #yeezy #kimkardashian #style #fashion #picoftheday #repost #kimye #l4l #r4r

Фото опубликовано Lanah Powell (@lanahpowell)

Тем временем подозреваемые в ограблении Ким Кардашьян начали признавать свою вину.
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Источник:

"Сегодня"

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