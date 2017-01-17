Снова в деле: Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы ультракоротким платьем (фото)

Свой образ она дополнила ботильонами, легкой ветровкой и кепкой

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сейчас находиться в Арабских Эмиратах, продемонстрировала сексуальный образ в очень коротком платье.

В Дубае она вместе со своим визажистом Марио Дедивановичем дала мастер-класс по макияжу.

В поездку Ким отправилась одна, без детей и мужа, которые остались дома. При этом светскую львицу сопровождали сразу несколько телохранителей.

Thank you @cosmesurge for saving my skin! #JetLagProblems #PsoriasisProblems Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 16 2017 в 10:49 PST

Отправившись на шопинг, Ким нарядилась в очень короткое облегающее платье белого цвета. Наряд выгодно подчеркнул пышные формы светской львицы.

#kimkardashian #kardashian #dubai Фото опубликовано @kardashiian__ Янв 17 2017 в 12:39 PST

Свой образ Кардашьян дополнила ботильонами, легкой ветровкой и кепкой.

Тем временем подозреваемые в ограблении Ким Кардашьян начали признавать свою вину.