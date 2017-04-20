Снова в строю: Брэд Питт начал ходить на свидания

Сегодня, 13:39

Источник утверждает, что у актера по-прежнему нет постоянной подруги

Брэд Питт. Фото: AFP
Брэд Питт. Фото: AFP

Американский актер Брэд Питт после громкого расставания с актрисой Анджелиной Джоли, снова начал ходить на свидания, сообщает People со ссылкой на источники.

"Это не что-то серьезное. Подруги у него нет", – утверждает источник и отмечает, что Питта больше интересуют выходы в свет и общение.

Как информирует издание, на актера частично повлияли друзья, которые не хотят, чтобы он сидел дома один.

Ранее Сиенна Миллер резко прокомментировала слухи о своем романе с Брэдом Питтом.
актер, миллер, слухи, Джоли, питт, Брэд Питт, подруги, Сиенна Миллер, свидания

Вы сейчас просматриваете новость "Снова в строю: Брэд Питт начал ходить на свидания". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Брэд Питт. Фото: AFP

Брэд Питт тяжело переживает разлуку с детьми

18 Апреля, 13:00

Актер погрузился с головой в свое новое хобби

Звезды

Брэд Питт. Фото: AFP

Брэд Питт хочет отомстить Анджелине Джоли

17 Апреля, 15:30

Актер считает бывшую супругу плохой матерью

Звезды

Сиенна Миллер и Брэд Питт. Фото: AFP

Сиенна Миллер резко прокомментировала слухи о своем романе с Брэдом Питтом

14 Апреля, 12:09

Актриса отреагировала на сообщения в СМИ о свидании с бывшим мужем Анджелины Джоли

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли нашла нового возлюбленного - СМИ

13 Апреля, 14:30

Согласно изданию InTouch Weekly, сердце голливудской дивы покорил 40-летний британский бизнесмен 

Звезды

Райан Рейнольдс. Фото: AFP

Райан Рейнольдс подтвердил участие Джона Бролина в "Дэдпуле – 2" нецензурным постом

13 Апреля, 11:09

Планируется, что второй "Дэдпул" выйдет в прокат в марте 2018 года

Звезды

Брэд Питт. Фото: AFP

Брэд Питт снимется в фильме про космос "К звездам"

11 Апреля, 18:10

Картина рассказывает об инженере-аутисте, чей отец отправился 20 лет назад в миссию к Нептуну в поисках инопланетного разума

Звезды

Сиенна Миллер. Фото: AFP

Брэд Питт пригласил на свидание Сиенну Миллер

11 Апреля, 15:30

В Сиенне Брэда привлекло то, что по типажу она похожа на Дженнифер Энистон

Звезды

Брэд Питт. Фото: AFP

Мать Брэда Питта просит поддержки у Дженнифер Энистон

10 Апреля, 11:30

Джейн Питт даже звонила Энистон, чтобы лично попросить у нее помощи

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования