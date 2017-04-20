Снова в строю: Брэд Питт начал ходить на свидания
Источник утверждает, что у актера по-прежнему нет постоянной подруги
Американский актер Брэд Питт после громкого расставания с актрисой Анджелиной Джоли, снова начал ходить на свидания, сообщает People со ссылкой на источники.
"Это не что-то серьезное. Подруги у него нет", – утверждает источник и отмечает, что Питта больше интересуют выходы в свет и общение.
Как информирует издание, на актера частично повлияли друзья, которые не хотят, чтобы он сидел дома один.
Ранее Сиенна Миллер резко прокомментировала слухи о своем романе с Брэдом Питтом.
Вы сейчас просматриваете новость "Снова в строю: Брэд Питт начал ходить на свидания". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии