София Ротару не может смириться с тяжелой утратой

София Ротару потеряла супруга 14 лет назад, однако до сих пор не может смириться, что его больше нет. Родные артистки утверждали, что смерть мужа Анатолия Евдокименко сильно сказалась на ее психологическом состоянии. Женщина долгое время не могла прийти в себя и даже разговаривала с ним, как с живым. Сама звезда признается, что Анатолий был ее единственной любовью. Супруг Ротару скончался от инсульта в 2002 году. Певица очень страдала, так как они с мужем прожили вместе 35 лет и очень любили друг друга. София Михайловна признается, что после этой трагедии она не может ни с кем построить отношения. "Он остается моей единственной любовью. Это чувство было взаимным, и нам посчастливилось прожить вместе удивительных 35 лет. Поистине благодатные годы, самые лучшие в моей жизни. Я всегда говорила и говорю, что Толик – соавтор всех моих достижений. Он был прекрасным мужем и отцом. Сейчас мне его очень не хватает", – поделилась Ротару.

По словам сестры Ротару, Аурики, сын певицы Руслан смог убедить ее вернуться на сцену. Он призвал родительницу продолжить работать ради памяти отца. Ротару очень благодарна наследнику. "Мы друг друга с полуслова понимаем. Сын открывает для меня новые имена талантливых авторов. Музыкальная наука всегда давалась ему легко. Сказалась среда, в которой он рос. К тому же у него от природы тонкий музыкальный вкус. Сейчас Руслан – мой продюсер. И в этом он достойный преемник дела своего отца", – поделилась София Михайловна.

Ротару любит проводить время в кругу семьи. Предстоящий Новый год артистка отметит с внуками, сыном и невесткой Светланой. По словам звезды, женщины, как правило, занимаются сервировкой стола. "Пересматриваем семейные альбомы и домашнее видео. И, конечно, все вместе наряжаем елку. Из поездок перед Новым годом я привожу несколько новых елочных украшений", – рассказала Ротару журналу "Антенна-Телесемь".