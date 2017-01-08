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Солист "Иванушек" похвастался идеальной фигурой жены в купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/38_main.1483875803.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/38_tn.1483875803.jpg Звезды На Бали также отдыхает актриса Светлана Ходченкова и коллега Андрея по сцене Анна Семенович

Солист "Иванушек" похвастался идеальной фигурой жены в купальнике (фото)

Сегодня, 13:44

На Бали также отдыхает актриса Светлана Ходченкова и коллега Андрея по сцене Анна Семенович

Певец отдыхает с женой на Бали. Фото: instagram.com/ryrik
Певец отдыхает с женой на Бали. Фото: instagram.com/ryrik

Самый рыжий солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Аполлонов отдыхает вместе со своей женой Мариной на Бали.

Судя по фотографиям в Instagram и взрослым развлечениям пары с коктейлями и голым купанием, на отдых они отправились без детей.

На одном из последних снимком Андрей похвастался идеальной фигурой своей жены, которая родила ему двоих детей.

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Фото: instagram.com/ryrik

"Любовь моя", – подписал он снимок, на котором Марина позирует в купальнике и демонстрирует свои стройные длинные ноги.

Андрея завалили комплиментами за красивую жену и предположили, что пара устроила себе очередной медовый месяц.

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Фото: instagram.com/ryrik

Позже оказалось, что на Бали отдыхает также коллега Григорьев-Аполлонова, актриса Светлана Ходченкова.

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Фото: instagram.com/ryrik

Кроме того, туда же отправилась и экс-певица группы "Блестящие". Правда,  Анну Семенович без косметики на Бали жестко раскритиковали.
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Источник:

"Сегодня"

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