Солист "Иванушек" похвастался идеальной фигурой жены в купальнике (фото)

На Бали также отдыхает актриса Светлана Ходченкова и коллега Андрея по сцене Анна Семенович

Самый рыжий солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Аполлонов отдыхает вместе со своей женой Мариной на Бали.

Судя по фотографиям в Instagram и взрослым развлечениям пары с коктейлями и голым купанием, на отдых они отправились без детей.

На одном из последних снимком Андрей похвастался идеальной фигурой своей жены, которая родила ему двоих детей.

Фото: instagram.com/ryrik

"Любовь моя", – подписал он снимок, на котором Марина позирует в купальнике и демонстрирует свои стройные длинные ноги.

Андрея завалили комплиментами за красивую жену и предположили, что пара устроила себе очередной медовый месяц.

Фото: instagram.com/ryrik

Позже оказалось, что на Бали отдыхает также коллега Григорьев-Аполлонова, актриса Светлана Ходченкова.

Фото: instagram.com/ryrik

Кроме того, туда же отправилась и экс-певица группы "Блестящие". Правда, Анну Семенович без косметики на Бали жестко раскритиковали.