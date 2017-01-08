Солист "Иванушек" похвастался идеальной фигурой жены в купальнике (фото)
На Бали также отдыхает актриса Светлана Ходченкова и коллега Андрея по сцене Анна Семенович
Самый рыжий солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Аполлонов отдыхает вместе со своей женой Мариной на Бали.
Судя по фотографиям в Instagram и взрослым развлечениям пары с коктейлями и голым купанием, на отдых они отправились без детей.
На одном из последних снимком Андрей похвастался идеальной фигурой своей жены, которая родила ему двоих детей.
Фото: instagram.com/ryrik
"Любовь моя", – подписал он снимок, на котором Марина позирует в купальнике и демонстрирует свои стройные длинные ноги.
Андрея завалили комплиментами за красивую жену и предположили, что пара устроила себе очередной медовый месяц.
Фото: instagram.com/ryrik
Позже оказалось, что на Бали отдыхает также коллега Григорьев-Аполлонова, актриса Светлана Ходченкова.
Фото: instagram.com/ryrik
Кроме того, туда же отправилась и экс-певица группы "Блестящие". Правда, Анну Семенович без косметики на Бали жестко раскритиковали.
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