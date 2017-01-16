Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия следом за Глюкозой примерила "голый" купальник (фото)
Певица поделилась в Instagram смелым снимком из отпуска
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия поделилась с поклонниками на странице в Instagram снимками с путешествия. Певица наслаждается отпуском в теплых краях. На отдыхе Кети похвасталась фигурой в оригинальном купальнике телесного оттенка.
Такой купальник уже демонстрировала певица Глюкоза во время отдыха во Вьетнаме. "Голый" купальник сливается с загорелой кожей.
"Показалось сначала, что ты купальник потеряла", "Богиня", "Вот вы в таком купальнике, а вчера была Ионова", "Бесподобна", "Шикарное тело", "Такая красивая", "Умопомрачительная", "Шикарная фигурка", – прокомментировали пользователи снимки Кети.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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