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Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия следом за Глюкозой примерила "голый" купальник (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/86_main.1484489885.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/86_tn.1484489885.jpg Звезды Певица поделилась в Instagram смелым снимком из отпуска

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия следом за Глюкозой примерила "голый" купальник (фото)

Сегодня, 09:31

Певица поделилась в Instagram смелым снимком из отпуска

Кети Топурия. Фото: Instagram
Кети Топурия. Фото: Instagram

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия поделилась с поклонниками на странице в Instagram снимками с путешествия. Певица наслаждается отпуском в теплых краях. На отдыхе Кети похвасталась фигурой в оригинальном купальнике телесного оттенка. 

Такой купальник уже демонстрировала певица Глюкоза во время отдыха во Вьетнаме.  "Голый" купальник сливается с загорелой кожей.

"Показалось сначала, что ты купальник потеряла", "Богиня", "Вот вы в таком купальнике, а вчера была Ионова", "Бесподобна", "Шикарное тело", "Такая красивая", "Умопомрачительная", "Шикарная фигурка", – прокомментировали пользователи снимки Кети.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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