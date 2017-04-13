Солистка "ВИА Гры" рассказала, как ей удалось похудеть на 35 кг

Сегодня, 15:30

По словам Эрики, она начала худеть из-за несчастной любви

Эрика Герцег. Фото: Instagram
Эрика Герцег. Фото: Instagram

Сейчас участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег может похвастаться стройной фигурой, однако еще несколько лет назад она была довольно пышной девушкой. Певица призналась, что борьба с лишними килограммами у нее была не самой правильной. По словам Эрики, она начала худеть из-за несчастной любви. Возлюбленный Герцег бросил ее из-за того, что она не могла похвастаться модельными параметрами.

"Я всю жизнь была пышной девочкой, даже немножко толстенькой. Я состояла в отношениях с одним молодым человеком, это была первая любовь… И он бросил меня из-за того, что я далека от идеала и у меня лишний вес. Людям безразлично то, что у тебя внутри, – они смотрят только на внешний вид. Но переживания послужили катализатором моего преображения. Мы расстались. И я взялась за себя. Я просто жестко ограничила число потребляемых калорий и выжимала из себя все соки на работе – тогда мне приходилось трудиться сразу в двух местах, в диспетчерской службе и в кафе официанткой. Плюс ко всему я заочно училась в университете – иными словами, мне не сиделось на месте ни минуты. За восемь месяцев такого бешеного ритма я, сама того не заметив, скинула 35 килограммов", — рассказала Эрика Hello.
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