Солистка "ВИА Гры" рассказала, как ей удалось похудеть на 35 кг

Сейчас участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег может похвастаться стройной фигурой, однако еще несколько лет назад она была довольно пышной девушкой. Певица призналась, что борьба с лишними килограммами у нее была не самой правильной. По словам Эрики, она начала худеть из-за несчастной любви. Возлюбленный Герцег бросил ее из-за того, что она не могла похвастаться модельными параметрами.

"Я всю жизнь была пышной девочкой, даже немножко толстенькой. Я состояла в отношениях с одним молодым человеком, это была первая любовь… И он бросил меня из-за того, что я далека от идеала и у меня лишний вес. Людям безразлично то, что у тебя внутри, – они смотрят только на внешний вид. Но переживания послужили катализатором моего преображения. Мы расстались. И я взялась за себя. Я просто жестко ограничила число потребляемых калорий и выжимала из себя все соки на работе – тогда мне приходилось трудиться сразу в двух местах, в диспетчерской службе и в кафе официанткой. Плюс ко всему я заочно училась в университете – иными словами, мне не сиделось на месте ни минуты. За восемь месяцев такого бешеного ритма я, сама того не заметив, скинула 35 килограммов", — рассказала Эрика Hello.