Создатели фильма о Бритни Спирс снимут байопик о Дональде Трампе

Биографическая лента канала Lifetime выйдет в 2018 году

Создатели фильма о певице Бритни Спирс снимут байопик о президенте США Дональде Трампе, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, биографическая лента канала Lifetime выйдет в 2018 году.

В фильме будет рассказано о восхождении Трампа к вершинам успеха, а также о его браках.

"Люди знают, что он начинал в американской версии "Ученика", но чего они не знают, так это то, что его история началась давным-давно, и она точно так же противоречива", – рассказал источник.

При этом представители Lifetime и Трампа отказались от комментариев.

Тем временем скандал между Мадонной и Трампом набирает обороты. Президент США назвал певицу "отвратительной".