Создатели фильма о Бритни Спирс снимут байопик о Дональде Трампе
Биографическая лента канала Lifetime выйдет в 2018 году
Создатели фильма о певице Бритни Спирс снимут байопик о президенте США Дональде Трампе, сообщает The Sun со ссылкой на источники.
По данным издания, биографическая лента канала Lifetime выйдет в 2018 году.
В фильме будет рассказано о восхождении Трампа к вершинам успеха, а также о его браках.
"Люди знают, что он начинал в американской версии "Ученика", но чего они не знают, так это то, что его история началась давным-давно, и она точно так же противоречива", – рассказал источник.
При этом представители Lifetime и Трампа отказались от комментариев.
Тем временем скандал между Мадонной и Трампом набирает обороты. Президент США назвал певицу "отвратительной".
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