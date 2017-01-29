Создатели фильма о Бритни Спирс снимут байопик о Дональде Трампе

Сегодня, 03:49

Биографическая лента канала Lifetime выйдет в 2018 году

О Трампе хотят снять фильм. Фото: AFP
О Трампе хотят снять фильм. Фото: AFP

Создатели фильма о певице Бритни Спирс снимут байопик о президенте США Дональде Трампе, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, биографическая лента канала Lifetime выйдет в 2018 году.

В фильме будет рассказано о восхождении Трампа к вершинам успеха, а также о его браках.

"Люди знают, что он начинал в американской версии "Ученика", но чего они не знают, так это то, что его история началась давным-давно, и она точно так же противоречива", – рассказал источник.

При этом представители Lifetime и Трампа отказались от комментариев.

Тем временем скандал между Мадонной и Трампом набирает обороты. Президент США назвал певицу "отвратительной".
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