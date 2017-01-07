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Специалисты высказались по поводу новой фигуры Кайли Дженнер http://www.segodnya.ua/img/article/7860/49_main.1483714457.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/49_tn.1483714457.jpg Звезды 19-летняя Кайли также увеличила губы и изменила форму бровей

Специалисты высказались по поводу новой фигуры Кайли Дженнер

Сегодня, 08:31

19-летняя Кайли также увеличила губы и изменила форму бровей

Кайли Дженнер. Фото: Instagram
Кайли Дженнер. Фото: Instagram

За последние пару лет внешность младшей из сестер Кардашьян-Дженнер претерпела больших изменений. 19-летняя Кайли увеличила губы, изменила форму бровей, стала носить другой мейкап. В общем, кардинальным образом преобразилась. Что же касается фигуры? Она тоже стала несколько другой: появились округлости там, где их раньше не наблюдалось. Пока одни уверены, что  Кайли просто переросла период бесформенного подростка и стала женщиной, другие настаивают на том, что без визита к пластическому хирургу не обошлось.

Издание "Hollywoodlife" обратилось за комментариями к специалистам. И мнения разделились. Доктор Кац из клиники косметологии, например, утверждает, что дело в типе фигуры Кайли. Он грушевидный, а значит, нижняя часть тела всегда будет "тяжелее". И хотя доктор не нашел особой разницы в фотографиях Кайли 2015-го и 2017-го годов, он не отрицает, что девушка могла обратиться к хирургу, чтобы сузить талию с целью акцентировать таким образом внимание на попе. Другой же специалист уверен – в попе у Кайли силикон.

"Безусловно, формы Кайли — результат работы пластического хирурга, надо отметить, настоящего мастера. Диета и спорт, конечно, способны изменить формы, но тогда масса набирается по всему телу, а не на его отдельном участке. Безусловно, у Кайли силиконовые импланты", — говорит доктор Бэк, представляющий другую лос-анджелесскую клинику. Кстати, не только попа Дженнер-младшей интересует ее фанатов, но и грудь. Дело в том, что раньше девушка была обладательницей уверенного второго размера, который перед новогодними праздниками трансформировался в третий, стремящийся к четвертому.
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Источники:

Starslife, peopletalk

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