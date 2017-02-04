Спойлеры "Игры престолов" обижают Мэйси Уильямс

Сегодня, 02:26

Актриса возмущена появлением спойлеров телепроекта и поведением людей, распространяющих их

Мэйси Уильямс. Фото: AFP
Мэйси Уильямс. Фото: AFP

Актриса Мэйси Уильямс, звезда популярного сериала НВО "Игра престолов", снятого по мотивам серии рассказов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", возмущена появлением спойлеров телепроекта и поведением людей, распространяющих их.

19-летняя актриса рассказала в интервью "Radio Times", что спойлеры "очень расстраивают ее".    "Есть группа людей, которые мешают всей остальной аудитории, насладиться фильмом. Мне это не нравится и приносит боль. Мы хотим рассказать вам историю, но некто не желает ни читать, ни смотреть шоу, они просто мешают всем. Самое трудное – это принять тот факт, что утечку информации организовывает кто-то из своих. Ты хочешь дать людям качественный и крутой продукт, и кто-то может разрушить весь эффект. Это так по-детски и так грустно", — рассказала Мэйси. 
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Starslife

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