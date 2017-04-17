Стала известна причина ссоры Вина Дизеля и Дуэйна Джонсона

Стала известна возможная причина конфликта на съемках фильма "Форсаж 8", участниками которого стали Вин Дизель и Дуэйн Джонсон. Как сообщает со ссылкой на свои источники издание The Wrap, ссора могла возникнуть из-за того, что Дизель, являвшийся продюсером боевика, не позволил включить в прокатную версию эпизод с участием Джонсона и Джейсона Стэтхэма.

Утверждается, что другой продюсер проекта Нил Х. Мориц без ведома Дизеля разрешил снять сцену, которая могла создать задел на спин-офф с участием героев Джонсона и Стэтхэма. Узнав об этом, Дизель пришел в ярость и обратился к руководству студии Universal с требованием вырезать ее из уже готового финального варианта картины. Universal была вынуждена пойти на уступки, студии пришлось даже отзывать часть уже подготовленных для проката копий.

Напомним, что о конфликте на съемках "Форсажа 8" стало известно из гневного комментария Дуэйна Джонсона на его странице в Facebook. В нем актер, не называя имен, обвинил "некоторых коллег мужского пола в трусости и непрофессионализме". Руководству студии Universal пришлось приложить немало усилий, чтобы замять конфликт, однако окончательного примирения сторон так и не произошло. В рекламных мероприятиях фильма Джонсон и Дизель участвовали раздельно.