Стали известны причины развода Скарлетт Йоханссон с мужем
Йоханссон рассталась со своим 34-летним супругом Роменом Дориаком после двух лет брака
25 января этого года СМИ сообщили о разводе Скарлетт Йоханссон и французского журналиста Ромена Дориака. Инсайдеры журнала People утверждают, что пара рассталась еще летом. Тем не менее, знаменитости продолжают выходить в свет вместе.
Источник издания People сообщил некоторые подробности, благодаря которым становится понятно, почему очередной роман актрисы продлился относительно недолго. "У Скарлетт есть такая привычка: если она запала на какого-нибудь парня, то пытается всячески торопить события", – сообщил друг кинозвезды.
По его мнению, это и могло стать причиной расставания. В пользу данной версии говорят и некоторые факты. Так, например, спустя всего полгода после начала отношений, на руке Скарлетт было замечено обручальное кольцо, еще через полгода стало известно о том, что пара готовится к пополнению, а по прошествии нескольких месяцев после рождения дочери счастливые родители поженились. "Я ожидал, что они расстанутся через некоторое время", – говорит источник из близкого окружения Дориака .- Я никогда не верил в то, что у Ромена и Скарлетт это надолго. Они не равны. С их отношениями всегда было что-то не так".
Однако, несмотря на то, что дороги знаменитостей разошлись, им удалось сохранить приятельские отношения. По словам инсайдера, они всегда были скорее друзьями, чем любовниками.
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