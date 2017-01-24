Стало известно, кого может сыграть Питер Динклейдж в "Мстители: Война бесконечности"

Сегодня, 19:00

Папарацци удалось запечатлеть актера во время процедуры окрашивания волос, после которой Питер Динклейдж щеголяет ярко-рыжей шевелюрой

Питер Динклейдж в сериале &quot;Игра престолов&quot;
Питер Динклейдж в сериале "Игра престолов"

Не так давно стало известно, что Питер Динклейдж, звезда культового сериала "Игра престолов", пополнил и без того звездный актерский состав киновселенной Marvel, присоединившись к касту "Мстители: Война бесконечности". На днях же в сеть попали новые фото актера, которые намекают на то, какая именно роль досталась Динклейджу в следующем супергеройском блокбастере Marvel.

Папарацци удалось запечатлеть актера во время процедуры окрашивания волос, после которой Питер Динклейдж щеголяет ярко-рыжей шевелюрой. Те, кто знаком с оригинальными комиксами Marvel, отметили сходство Динклейджа с одним из известных персонажей Marvel – Троллем Пипом, которого, возможно, актер действительно сыграет в "Мстители: Война бесконечности".

В оригинальных комиксах Пип – принц планеты Лаксидазия, превратившийся в тролля, антагонист Адама Уорлока, который играл важную роль в сюжетной линии, развивающейся вокруг Камней бесконечности и Таноса. Учитывая, что и Танос, и Камни бесконечности будут играть ключевую роль в "Мстители: Война бесконечности", появление Питера Динклейджа в роли Пипа выглядит вполне логичным. Впрочем, доподлинно о его роли зрители узнают только в мае 2018 года, когда супергеройский блокбастер появится на экранах кинотеатров.
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popcornnews.ru

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