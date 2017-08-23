Стало известно, почему Дэниел Крэйг согласился играть Бонда

Как уже сообщалось, недавно Дэниел Крэйг удивил и обрадовал своих поклонников, подтвердив, что он все же сыграет Джеймса Бонда в новом фильме. А теперь выяснилось, почему он изменил принятое раньше решение.

Крэйгу предложили, если он сыграет агента 007 еще раз, заплатить 150 миллионов долларов. Но, как признался актер, колоссальный гонорар стал не единственной и не основной причиной, заставившей его подписать контракт.

Как рассказал Крэйг одному из своих друзей, он понял, что просто не может отказаться сняться в юбилейном, 25-м, фильме Бондианы. К тому же актер подсчитал, что сможет поставить рекорд: он удержится в роли агента 007 целых 13 лет, превзойдя прежнего "чемпиона" — Роджера Мура, который играл Джеймса Бонда на протяжении 12 лет. Хотя другое достижение Мура Крэйгу вряд ли удастся затмить. Ведь Роджер снялся в роли Бонда 7 раз, а Дэниел пока всего четыре.

Между прочим, у Дэниела, прежде чем он дал окончательное согласие сняться в новом фильме Бондианы, состоялся серьезный разговор с женой – актрисой Рэчел Вайс. Он обещал ей, что на этот раз постарается делать поменьше трюков и вернется со съемок без травм. Ведь прошлые фильмы обошлись Дэниелу очень дорого: он повредил по очереди оба колена так, что ему пришлось пройти через две операции, серьезно повредил плечевой сустав и сломал палец на ноге.