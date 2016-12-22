Старший сын Джоли грозится опубликовать компрометирующие видео ее ссор с Питтом

15-летний Мэдокс Джоли-Питт устал от бесконечных разбирательств своих родителей по поводу опеки и хочет раз и навсегда положить конец спорам. Западные таблоиды утверждают, что у мальчика есть видео, в котором его приемный отец во время ссор с супругой предстает настоящим домашним тираном.

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта мечтает стать режиссером. Западные СМИ утверждают, что на протяжении нескольких лет он тренировал свои навыки, тайно снимая на видео сцены ссор родителей.

Напомним, предполагаемым поводом для разрыва знаменитых супругов стал конфликт между Брэдом и Мэдоксом на борту самолета: говорят, актер грубо толкал мальчика, обзывал его и насмехался. "Мэдокс страшно обиделся на отца и встал на сторону своей мамы в судебном процессе. Он давно предлагает ей предъявить снятые им видео в качестве доказательств своей правоты, и она готова пойти на эту крайнюю меру, если Брэд не отступится от разборок, как говорится, по-хорошему", — сообщил инсайдер в интервью порталу Hollywood Life.