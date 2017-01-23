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Стивен Болдуин жестко раскритиковал брата за пародии на Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7906/42_main.1485108029.png http://www.segodnya.ua/img/article/7906/42_tn.1485108029.png Звезды Он уверен, что люди "спокойно проголосовали" за Трампа, потому что они в него верят

Стивен Болдуин жестко раскритиковал брата за пародии на Трампа

Сегодня, 04:20

Он уверен, что люди "спокойно проголосовали" за Трампа, потому что они в него верят

Стивен Болдуин поддерживает Трампа. Фото: instagram.com/stephenbaldwin7
Стивен Болдуин поддерживает Трампа. Фото: instagram.com/stephenbaldwin7

Младший брат американского актера Алека Болдуина Стивен заявил, что пародии его брата на нового президента США Дональда Трампа являются не смешными, передает Page Six.

По словам Стивена, люди "спокойно проголосовали" за Трампа, потому что они в него верят. Кроме того, 50-летний актер считает, что пришло время дать новому президенту США "возможность преуспеть и объединить страну".

Примечательно, что у него в планах даже запустить в YouTube собственный GOP-канал, чтобы "дать республиканцам голос".

Ранее, перед инаугурацией новоизбранного президента США, в Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и знаменитости. Среди них был и Алек Болдуин.
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