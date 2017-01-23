Стивен Болдуин жестко раскритиковал брата за пародии на Трампа

Он уверен, что люди "спокойно проголосовали" за Трампа, потому что они в него верят

Младший брат американского актера Алека Болдуина Стивен заявил, что пародии его брата на нового президента США Дональда Трампа являются не смешными, передает Page Six.

По словам Стивена, люди "спокойно проголосовали" за Трампа, потому что они в него верят. Кроме того, 50-летний актер считает, что пришло время дать новому президенту США "возможность преуспеть и объединить страну".

Примечательно, что у него в планах даже запустить в YouTube собственный GOP-канал, чтобы "дать республиканцам голос".

Ранее, перед инаугурацией новоизбранного президента США, в Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и знаменитости. Среди них был и Алек Болдуин.