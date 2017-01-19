Стройная и похорошевшая Алла Пугачева повеселилась на дне рождения Игоря Николаева (фото)
Композитор и его супруга – певица Юлия Проскурякова, устроили вечеринку в ресторане
17 января у Игоря Николаева был день рождения: певцу и композитору исполнилось 57 лет. По этому поводу Игорь и его жена – певица Юлия Проскурякова, устроили вечеринку в ресторане, на которую пригласили близких друзей.
Среди гостей на празднике – Валентин и Марина Юдашкины, Валерий Сюткин, Игорь Гуляев, Максим Галкин и Алла Пугачева.
Стройная и похорошевшая Примадонна выбрала для выхода в свет платье с широким поясом. Напомним, Николаев является крестным отцом детей Пугачевой.
"ГОСТИ СОБИРАЮТСЯ...Спасибо всем, кто был со мной в этот вечер, всем, кто меня поздравил, всем, кто написал мне добрые слова, – я вас люблю еще больше", – подписала кадр в Instagram виновник торжества.
Фото: Instagram
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