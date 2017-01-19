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Стройная и похорошевшая Алла Пугачева повеселилась на дне рождения Игоря Николаева (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/86_main.1484750256.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/86_tn.1484750256.jpg Звезды Композитор и его супруга – певица Юлия Проскурякова, устроили вечеринку в ресторане

Стройная и похорошевшая Алла Пугачева повеселилась на дне рождения Игоря Николаева (фото)

Сегодня, 10:01

Композитор и его супруга – певица Юлия Проскурякова, устроили вечеринку в ресторане

Игорь Николаев с женой. Фото: Instagram
Игорь Николаев с женой. Фото: Instagram

17 января у Игоря Николаева был день рождения: певцу и композитору исполнилось 57 лет. По этому поводу Игорь и его жена – певица Юлия Проскурякова, устроили вечеринку в ресторане, на которую пригласили близких друзей.

Среди гостей на празднике – Валентин и Марина Юдашкины, Валерий Сюткин, Игорь Гуляев, Максим Галкин и Алла Пугачева.

Стройная и похорошевшая Примадонна выбрала для выхода в свет платье с широким поясом. Напомним, Николаев является крестным отцом детей Пугачевой.

"ГОСТИ СОБИРАЮТСЯ...Спасибо всем, кто был со мной в этот вечер, всем, кто меня поздравил, всем, кто написал мне добрые слова, – я вас люблю еще больше", – подписала кадр в Instagram виновник торжества.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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