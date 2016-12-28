"Сумасшедший русский": Елена Темникова снялась в новом клипе с ружьем и медведем (фото,видео)

Елена Темникова и рэпер ST сняли клип на саундтрек к фильму "Защитники", песню "Сумасшедший русский". Режиссером клипа выступил продюсер фильма "Защитники" и руководитель ArgunovStudio — Никита Аргунов, – пишет peopletalk.

Главные герои клипа, Елена и ST, стали обладателями суперспособностей. Лена признается: ей всегда было интересно прикоснуться к кинематографу. "Это яркий опыт. Особенно в таком ярком фильме, который создается в нашей стране", — говорит Темникова.

По сюжету фильма, герои оказываются на секретной военной лабаратории, где проводят опыты над животными и людьми. "Мне кажется, очень круто стать частью проекта "Защитники", поэтому я с огромным удовольствием принял предложение поработать над саундтреком первого русского супер-геройского блокбастера. Когда увидел первый тизер фильма, то подумал, что хотел бы сыграть русского супер-героя, человека-медведя. Мечты сбываются — в клипе я примерил этот образ на себя", — говорит ST.

Российский фильм "Защитники" выйдет в прокат в конце февраля следующего года.