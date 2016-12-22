Дикинсон рассказала, что была шокирована и разочарована появлением на обложке журнала Vogue Ким Кардашьян и Канье Уэста в 2014 году

Супермодель Дженис Дикинсон раскритиковала Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, заявив, что они не модели. Об этом пишет People.

Как заявила Дикинсон, Дженнер – "чудесный" человек, но супермоделью она ее не считает.

Кроме того, Дикинсон рассказала, что была шокирована и разочарована появлением на обложке журнала Vogue Ким Кардашьян и Канье Уэста в 2014 году. "Они не модели. Они звезды реалити-шоу. Вы знаете, модельная работа крайне тяжела, и вам нужны, идеальны пропорции. У (представителей семейства) Кардашьян пропорции не кутюрные", – сообщила Дикинсон.

Дикинсон называет себя первой в мире супермоделью. Она также работала судьей в шоу "Топ-модель по-американски".