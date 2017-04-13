Супермодель Джиджи Хадид надела на прогулку костюм за четыре тысячи долларов

Супермодель Джиджи Хадид похвасталась стильным образом. 21-летняя Джиджи была замечена на улицах Нью-Йорка, когда она возвращалась в свои апартаменты после очередной съемки, в модном кашемировом костюме от Sally LaPointe за четыре тысячи долларов.

Наряд состоит из серого кроп-топа, украшенного металлическими деталями в зоне шеи, стоимостью 2150 долларов (около 58 тысяч гривен), и брюк с декорированными манжетами за 1950 долларов (около 52 тысяч гривен).

Хадид продемонстрировала плоский животик. К костюму модель подобрала серебристые лодочки.

Фото: REX