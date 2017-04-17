Супермодель Джиджи Хадид прогулялась по Нью-Йорку в пижамном костюме за 600 долларов
Свой наряд модель дополнила серыми лодочками и пальто
21-летняя супермодель Джиджи Хадид продемонстрировала стильный образ.
Хадид сфотографировали в бело-зеленом пижамном костюме во время прогулки с мамой Иоландой по Нью-Йорку.
Джиджи блистала в шелковом комплекте от Morgan Lane Peacock, состоящем из рубашки, стоимостью 350 долларов (около 9400 гривен), и укороченных брюк за 238 долларов (около 6400 гривен).
Свой наряд модель дополнила серыми лодочками и пальто.
Фото: REX
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