Супермодель Джиджи Хадид разделась догола в рекламе Versace (фото)
Джиджи появляется в кадре полностью обнаженной
Модель Джиджи Хадид, ставшая самой сексуальной девушкой мира по версии Instagram, заключила контракт с брендом Versace.
Хадид снялась без одежды, в одних только туфлях на каблуках и с сумкой Versace.
21-летняя модель позировала для новой рекламной кампании полностью обнаженной.
Автором съемки стал fashion-фотограф Брюс Уэбер.
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