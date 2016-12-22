Супермодель Джиджи Хадид разделась догола в рекламе Versace (фото)

Модель Джиджи Хадид, ставшая самой сексуальной девушкой мира по версии Instagram, заключила контракт с брендом Versace.

Хадид снялась без одежды, в одних только туфлях на каблуках и с сумкой Versace.

21-летняя модель позировала для новой рекламной кампании полностью обнаженной.

Автором съемки стал fashion-фотограф Брюс Уэбер.

#GigiHadid for Versace @versace_official Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#KenGi ♥ (@kengicandids) Дек 22 2016 в 2:25 PST