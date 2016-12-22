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Супермодель Джиджи Хадид разделась догола в рекламе Versace (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/38_main.1482409576.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/38_tn.1482409576.jpg Звезды Джиджи появляется в кадре полностью обнаженной

Супермодель Джиджи Хадид разделась догола в рекламе Versace (фото)

Сегодня, 16:30

Джиджи появляется в кадре полностью обнаженной

Джиджи Хадид. Фото: AFP
Джиджи Хадид. Фото: AFP

Модель Джиджи Хадид, ставшая самой сексуальной девушкой мира по версии Instagram, заключила контракт с брендом Versace.

Хадид снялась без одежды, в одних только туфлях на каблуках и с сумкой Versace.

21-летняя модель позировала для новой рекламной кампании полностью обнаженной.

Автором съемки стал  fashion-фотограф Брюс Уэбер.

#GigiHadid for Versace @versace_official

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#KenGi ♥ (@kengicandids)

#GigiHadid for Versace @versace_official

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#KenGi ♥ (@kengicandids)

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Источник:

"Сегодня"

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