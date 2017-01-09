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Супермодель Хайди Клум не вместила грудь в декольте (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/52_main.1483966296.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/52_tn.1483966296.jpg Звезды 43-летняя Хайди выбрала для выхода в свет платье-миди от J Mendel

Супермодель Хайди Клум не вместила грудь в декольте (фото)

Сегодня, 15:00

43-летняя Хайди выбрала для выхода в свет платье-миди от J Mendel

Хайди Клум. Фото: AFP
Хайди Клум. Фото: AFP

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум порадовала стильным и откровенным образом на красной дорожке премии "Золотой глобус".

43-летняя Хайди выбрала для выхода в свет платье-миди от J Mendel.

Черно-белый наряд без бретелек Клум дополнила босоножками от Giuseppe Zanotti, крупными серьгами и прической с эффектом мокрых волос.

Модель засветила оголенную грудь, которая слегка не вместилась в декольте.

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Фото: AFP 

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Фото: REX
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