Супермодель Кендалл Дженнер отрицает, что делала пластику

Ежедневно находясь под прицелом папарацци и привыкнув к тому, что каждый ее шаг обсуждается в СМИ, Кендалл Дженнер тем не менее остро реагирует на критику — особенно, когда речь заходит о ее внешности. Модель постоянно упрекают в том, что она сделала ряд пластических операций и скрывает это, но девушка категорически отрицает слухи.

Кендалл не выдержала и выступила с официальным заявлением. На странице своего официального приложения Дженнер дала резкий ответ всем тем, кого ее внешность так волнует: "Это все настолько выматывает. Зачем мне, модели, вообще понадобилось бы перекраивать лицо? Это не имеет никакого смысла. Это просто нелепость, иногда мне кажется, что люди просто хотят меня обидеть. Я даже никогда не пользуюсь карандашом для губ (если, конечно, это не красная помада) — и когда я говорю "никогда", я имею в виду "никогда". В основном я вообще пользуюсь только блеском для губ. И вдруг, после этих фотографий, все начинают обсуждать изменения в моей внешности: "О Боже, Кендалл увеличила губы и сделала пластику — посмотрите на ее скулы и нос". Что это вообще такое? Я нашла целую страницу о нашей семье, где нас только постоянно критикуют. Это не может не расстраивать: человек завел целый аккаунт, только чтобы унижать других. Люди часто забывают, что мы реальные люди, у нас тоже есть чувства и мы делаем каждый день то же, что и другие".