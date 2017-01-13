Супермодель Кэндис Свейнпол показала фигуру в бикини через три месяца после родов (фото)

Южноафриканская супермодель и звезда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол порадовала поклонников на странице в Instagram ярким семейным фото.

Спустя три месяца после родов 28-летняя Кэндис вернула себе идеальную форму.

На снимке Свейнпол запечатлена в раздельном купальнике на отдыхе с 3-месячным сыном Анэку на руках.

"Счастливого 2017-го от нас", – подписала кадр молодая мама.

Фото: Instagram