Супермодель Кэндис Свейнпол показала фигуру в бикини через три месяца после родов (фото)
28-летняя Кэндис быстро вернула себе идеальную форму
Южноафриканская супермодель и звезда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол порадовала поклонников на странице в Instagram ярким семейным фото.
Спустя три месяца после родов 28-летняя Кэндис вернула себе идеальную форму.
На снимке Свейнпол запечатлена в раздельном купальнике на отдыхе с 3-месячным сыном Анэку на руках.
"Счастливого 2017-го от нас", – подписала кадр молодая мама.
Фото: Instagram
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