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Супермодель Кэндис Свейнпол показала фигуру в бикини через три месяца после родов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7878/88_main.1484299347.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/88_tn.1484299347.jpg Звезды 28-летняя Кэндис быстро вернула себе идеальную форму

Супермодель Кэндис Свейнпол показала фигуру в бикини через три месяца после родов (фото)

Сегодня, 11:30

28-летняя Кэндис быстро вернула себе идеальную форму

Кэндис Свейнпол. Фото: Instagram
Кэндис Свейнпол. Фото: Instagram

Южноафриканская супермодель и звезда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол порадовала поклонников на странице в Instagram ярким семейным фото.

Спустя три месяца после родов 28-летняя Кэндис вернула себе идеальную форму.

На снимке Свейнпол запечатлена в раздельном купальнике на отдыхе с 3-месячным сыном Анэку на руках.

"Счастливого 2017-го от нас", – подписала кадр молодая мама.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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