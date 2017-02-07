Супермодель Миранда Керр и миллиардер Эван Шпигель отказались от секса до брака

Сегодня, 12:30

До романа с австралийской моделью Эван Шпигель встречался с моделью Люсиндой Арагон и певицей Тейлор Свифт

Миранда Керр. Фото: AFP
Миранда Керр. Фото: AFP

Принцип "секс после свадьбы" становится трендом. Недавно певица Сиара заявила, что намерена воздержаться от близости с женихом до того момента, пока они не станут мужем и женой. Следующие на очереди — Миранда Керр и Эван Шпигель. Топ-модель и предприниматель, владелец сервиса Snapchat встречаются уже три года. В 2016-м пара объявила о помолвке и теперь планирует сочетаться браком до конца текущего года.

33-летняя Керр ранее уже была замужем — за актером Орландо Блумом, от этого брака у нее есть шестилетний сын Флинн. В беседе с корреспондентом The Independent, отвечая на вопрос, хочет ли она еще одного ребенка, Миранда сказала, что это может произойти только после свадьбы. "Пока нет. Только после того, как мы поженимся. Мой партнер очень традиционен в таких вопросах", — заявила Керр. И далее, после небольшой паузы, продолжила: "Мы не можем... Я имею в виду, мы просто... Мы просто ждем".

Значит ли это, что у звездной пары вообще не было секса с момента начала романа, или речь идет о временном отказе от близости до оформления брака, неизвестно. Роман модели и миллиардера стал достоянием прессы полтора года назад. В июле 2015 US Weekly сообщил, что Шпигель и Керр видели целующимися в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Позже выяснилось, что пара познакомилась еще в 2014-м на вечеринке Louis Vuitton в Нью-Йорке. После того как информация о романе попала в СМИ, Миранда и Эван перестали скрываться.

До романа с австралийской моделью Эван Шпигель встречался с моделью Люсиндой Арагон и певицей Тейлор Свифт.
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elle.ru

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