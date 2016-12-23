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Светлана Ходченкова призналась, что носит парик http://www.segodnya.ua/img/article/7824/55_main.1482495437.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/55_tn.1482495437.jpg Звезды Актриса рассказала о том, что сподвигло ее на этот шаг

Светлана Ходченкова призналась, что носит парик

Вчера, 15:30

Актриса рассказала о том, что сподвигло ее на этот шаг

Светлана Ходченкова. Фото: Instagram
Светлана Ходченкова. Фото: Instagram

Актриса Светлана Ходченкова стала гостьей студии шоу "Вечерний Ургант". Актриса рассказала, как проходили съемки фильма "Викинг", работа над которым растянулась на семь лет. Один только кастинг длился более двух лет.

Светлана, к примеру, до последнего не знала о том, приняли ее в проект или нет. Зато, когда продюсеры и режиссер дали Ходченковой положительный ответ, она сразу же взяла инициативу в свои руки и предложила, чтобы ее героиня была брюнеткой.

Идея поначалу не очень впечатлила съемочную группу, однако правильно подобранный парик помог Светлане стать практически неузнаваемой. Между прочим, актриса в шутку призналась, что по окончании съемок забрала парик с собой и теперь носит зимой в качестве шапки.
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7 дней

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