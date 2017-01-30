Светлана Лобода обнажила грудь на пляже в Майами (фото)

Исполнительница после продолжительного отдыха в Доминиканской республике вместе с дочерью Евой отправилась в Майами

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото.

Исполнительница после продолжительного отдыха в Доминиканской республике вместе с дочерью Евой отправилась в Майами.

На пляже певица устроила фотосессию в раздельном купальнике. Светлана продемонстрировала стройную и подтянуту фигуру на побережье Атлантического океана.

Лобода позировала дочери в черном бикини. "Не хочу домой, совсем не хочу. photo by Eva- "мама, а теперь вид сзади", – подписала один из кадров звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram