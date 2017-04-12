Светлана Лобода представила неожиданный ролик с монахиней в главной роли

Сегодня, 19:00

По сюжету молодая девушка достает из чулок плеер и начинает двигаться в такт музыке

Светлана Лобода
Светлана Лобода

Спустя две недели после премьеры пятой пластинки певицы, Светлана Лобода выпускает серию экстравагантных видеоисторий, посвященных знаковым композициям юбилейного альбома. Каждый из роликов имеет название, и уникальный сюжет выполнен в концептуальном стиле neon-noir.

Шесть видео – шесть героинь с абсолютно разными историями, погруженные в абстрактную атмосферу и яркий свет неоновых огней. Слоган промо кампании: "Она – Лобода"! Первая история посвящена треку "Стерва".

Главная героиня видео – монахиня. По сюжету молодая девушка совершает молитвенный обряд, после чего достает из чулок плеер, надевает наушники и начинает двигаться в такт музыке. 
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Источник:

"Сегодня"

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