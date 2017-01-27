Светлана Лобода в бикини засветила татуировку в пикантном месте (фото)
Лобода сообщила, что на ее аккаунт в Instagram подписались миллион пользователей
Певица Светлана Лобода, которая восстановила силы в Доминиканской республике, а после отправилась в Лос-Анджелес, чтобы поздравить с днем рождения мужа Глюкозы – бизнесмена Александра Чистякова - поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото.
Исполнительница похвасталась стройной и подтянутой фигурой в раздельном купальнике.
На снимке Светлана позирует на пляже в бикини и солнцезащитных очках, демонстрируя татуировку около ягодиц.
Также Лобода сообщила, что на ее аккаунт подписалось миллион пользователей.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "Светлана Лобода в бикини засветила татуировку в пикантном месте (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии