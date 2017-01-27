Светлана Лобода в бикини засветила татуировку в пикантном месте (фото)

Сегодня, 10:01

Лобода сообщила, что на ее аккаунт в Instagram подписались миллион пользователей

Светлана Лобода. Фото: Instagram
Светлана Лобода. Фото: Instagram

Певица Светлана Лобода, которая восстановила силы в Доминиканской республике, а после отправилась в Лос-Анджелес, чтобы поздравить с днем рождения мужа Глюкозы – бизнесмена Александра Чистякова - поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото.

Исполнительница похвасталась стройной и подтянутой фигурой в раздельном купальнике.

На снимке Светлана позирует на пляже в бикини и солнцезащитных очках, демонстрируя татуировку около ягодиц.

Также Лобода сообщила, что на ее аккаунт подписалось миллион пользователей.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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