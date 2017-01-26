Светлана Лобода в Лос-Анджелесе поздравила мужа Глюкозы с днем рождения (фото)

Певица Светлана Лобода после отдыха в Доминиканской республике отправилась в Лос-Анджелес, чтобы поздравить с днем рождения мужа Глюкозы – бизнесмена Александра Чистякова.

На фото в Instagram Светлана позирует в компании именинника, своего продюсера – Нателлы Крапивиной, и режиссера Марюса Вайсберга.

"Дорогой наш chistrus от всей души поздравляю тебя с Днем Рождения. Столько теплых воспоминаний, и так приятно, что в этой жизни остались такие образованные, воспитанные и интеллигентные мужчины как ты, будь здоров, сил тебе и вдохновения на все задуманное. И конечно, огромного счастья вашей сумасшедшей семейке. Любим", – подписала кадр Лобода.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

На странице в Instagram Глюкоза опубликовала совместную фотографию с мужем, которую сопроводила трогательным пожеланием.

"Моя любовь! Сегодня твой день рождения! И только ты мог сместить мою маму с пьедестала важности, кого поздравить первым! Видимо, неслучайно вы, самые близкие люди на земле, родились в один день! Любимый, что я могу пожелать тебе! Терпения со мной. Пусть самые заветные мечты, то, что ты носишь под сердцем и не всегда готов рассказать даже мне, осуществляются! Иногда нам кажется, что трудности во второй половинке нашей жизни несправедливы, но если бы их не было, нам некуда было бы больше стремиться! У тебя есть дом, семья, дети, любовь, друзья, достаток. И есть мечты! Ты счастливый человек! Спасибо за то, что ты есть и за твою Любовь!".

Фото: Instagram