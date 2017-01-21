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Светлана Лобода в сексуальном платье похвасталась фигурой http://www.segodnya.ua/img/article/7904/44_main.1484993505.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/44_tn.1484993505.jpg Звезды Известная певица показала фото с отдыха

Светлана Лобода в сексуальном платье похвасталась фигурой

Сегодня, 12:10

Известная певица показала фото с отдыха

Светлана Лобода. Фото: соцсети
Светлана Лобода. Фото: соцсети

Певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотоснимками, сделанными во время отдыха.

Артистка демонстрирует свою идеальную фигуру на фоне летних пейзажей.

На одном из фото певица – в прозрачном черном платье, через которое видно ее нижнее белье.

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Фото: Instagram
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"Сегодня"

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