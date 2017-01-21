Светлана Лобода в сексуальном платье похвасталась фигурой

Певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотоснимками, сделанными во время отдыха.

Артистка демонстрирует свою идеальную фигуру на фоне летних пейзажей.

На одном из фото певица – в прозрачном черном платье, через которое видно ее нижнее белье.

Фото: Instagram