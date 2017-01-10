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Светлана Лобода рассказала, как выбила два зуба на катке http://www.segodnya.ua/img/article/7868/58_main.1484049192.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/58_tn.1484049192.jpg Звезды Певица выбрала для проведения досуга лимонную шубу и черные брюки 

Светлана Лобода рассказала, как выбила два зуба на катке

Сегодня, 16:00

Певица выбрала для проведения досуга лимонную шубу и черные брюки 

Светлана Лобода. Фото: Instagram
Светлана Лобода. Фото: Instagram

Певица Светлана Лобода поборола детский страх и впервые за долгое время вышла на лед. Видео с катка артистка разместила на своей страничке в Instagram.

Светлана также призналась, что за желание научиться кататься на коньках она поплатилась двумя передними зубами. "В глубоком детстве меня записали на фигурное катание. Все было чудно до тех пор, пока на одной из тренировок я не выбила 2 передних зуба. Неприятно было и некрасиво. И вот спустя 20 лет я стою на коньках. И мне это снова нравится!" – откровенничает артистка.

Лобода выбрала для проведения досуга – лимонную шубу французского бренда Roseanna и черные брюки модного дома Yves Saint Laurent.

Напомним, специальным гостем большого сольного концерта артистки станет "Певец года", автор суперхита "40 градусов" Monatik.

"В 2013 году Света впервые предложила мне стать гостем ее сольного концерта в Киеве, и с того момента началась моя карьера. Я очень рад, что спустя годы у нас есть возможность вновь подняться на одну сцену. Нас объединяет крепкая дружба, начало которой когда-то положила песня "40 градусов". Для меня большая честь стать частью столь грандиозного события, – прокомментировал музыкант.
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Источник:

"Сегодня"

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