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Сыгравший Шерлока Камбербэтч оказался родственником Конан-Дойла http://www.segodnya.ua/img/article/7850/18_main.1483218238.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/18_tn.1483218238.jpg Звезды Общим предком Конан-Дойла и Камбербэтча был герцог Ланкастерский Джон Гонт

Сыгравший Шерлока Камбербэтч оказался родственником Конан-Дойла

Вчера, 23:25

Общим предком Конан-Дойла и Камбербэтча был герцог Ланкастерский Джон Гонт

Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса
Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, прославившийся исполнением роли Шерлока Холмса в популярном телесериале, является родственником писателя Артура Конан-Дойла, создавшего образ сыщика, сообщает сайт Ancestry.

40-летний актер и писатель, скончавшийся в 1930 году, приходятся другу кузенами в 16-м колене.

Специалисты выяснили, что общим предком Конан-Дойла и Камбербэтча был Джон Гонт, герцог Ланкастерский, живший в XIV веке.

Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.

Показ четвертого и, возможно, последнего сезона сериала "Шерлок" начнется 1 января 2017 года.
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Источник:

РИА Новости

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