Сыгравший Шерлока Камбербэтч оказался родственником Конан-Дойла
Общим предком Конан-Дойла и Камбербэтча был герцог Ланкастерский Джон Гонт
Британский актер Бенедикт Камбербэтч, прославившийся исполнением роли Шерлока Холмса в популярном телесериале, является родственником писателя Артура Конан-Дойла, создавшего образ сыщика, сообщает сайт Ancestry.
40-летний актер и писатель, скончавшийся в 1930 году, приходятся другу кузенами в 16-м колене.
Специалисты выяснили, что общим предком Конан-Дойла и Камбербэтча был Джон Гонт, герцог Ланкастерский, живший в XIV веке.
Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.
Показ четвертого и, возможно, последнего сезона сериала "Шерлок" начнется 1 января 2017 года.
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