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Сын Шарлиз Терон становится похож на девочку (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/34_main.1484822146.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/34_tn.1484822146.jpg Звезды Мальчик носит в свитшот с блестящим сердцем, леггинсы и розовые угги

Сын Шарлиз Терон становится похож на девочку (фото)

Сегодня, 13:00

Мальчик носит в свитшот с блестящим сердцем, леггинсы и розовые угги

Шарлиз Терон. Фото: AFP
Шарлиз Терон. Фото: AFP

Актриса Шарлиз Терон удивила поклонников. Благодаря снимкам папарацци стало ясно, что актриса разрешает своему четырехлетнему приемному сыну одеваться в одежду для девочек.

Последний раз Джексона сфотографировали в Лос-Анджелесе, где он был вместе с матерью. Мальчик был одет в свитшот с блестящим сердцем, леггинсы и розовые угги, а на рюкзаке изображены диснеевские героини: принцесса Жасмин и фея Динь-Динь.

Голову мальчика украшают тоненькие косички.

今天心情很好#charlizetheron

Фото опубликовано Leo (@blanchettleo)

#charlizetheron

Фото опубликовано Leo (@blanchettleo)

我塞心情不错#charlizetheron

Фото опубликовано Leo (@blanchettleo)

Напомним, в 2015 году Терон также  удочерила девочку по имени Августа.
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Источник:

"Сегодня"

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