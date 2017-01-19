Сын Шарлиз Терон становится похож на девочку (фото)
Мальчик носит в свитшот с блестящим сердцем, леггинсы и розовые угги
Актриса Шарлиз Терон удивила поклонников. Благодаря снимкам папарацци стало ясно, что актриса разрешает своему четырехлетнему приемному сыну одеваться в одежду для девочек.
Последний раз Джексона сфотографировали в Лос-Анджелесе, где он был вместе с матерью. Мальчик был одет в свитшот с блестящим сердцем, леггинсы и розовые угги, а на рюкзаке изображены диснеевские героини: принцесса Жасмин и фея Динь-Динь.
Голову мальчика украшают тоненькие косички.
Напомним, в 2015 году Терон также удочерила девочку по имени Августа.
Вы сейчас просматриваете новость "Сын Шарлиз Терон становится похож на девочку (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии