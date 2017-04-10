Сын Трампа напомнил Шер, Барбаре Стрейзанд и Эми Шумер об обещании уехать из США

Вчера, 14:37

Уехать из США также грозили звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон, певица и актриса Барбара Стрейзанд, актер Сэмюэл Л. Джексон, телеведущий Джон Стюарт

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Старший сын президента США Дональда Трампа напомнил знаменитостям об их обещании уехать из США в случае победы его отца.

Об этом Дональд Трамп-младший написал в twitter.

 "Я по-прежнему жду, когда все те знаменитости, обещавшие сделать то же самое, уедут!" – написал заявил Трамп-младший в ответ на пост, в котором говорится, что относящиеся к левому крылу французские звезды обещают перебраться в Канаду, если на выборах победит лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Ранее комедийные актрисы Эми Шумер и Лина Данэм, которые поддерживали на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, грозили уехать в Канаду. Певица Шер вовсе обещала перебраться на Юпитер в случае победы Трампа.

Уехать из США также грозили звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон, певица и актриса Барбара Стрейзанд, актер Сэмюэл Л. Джексон, телеведущий Джон Стюарт.

После выборов в Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и знаменитости. А Мадонна и вовсе показала интимное место и призвала к маршу против Трампа.
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