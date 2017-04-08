Сын Яны Рудковской подался в певцы

8 Апреля 2017, 20:19

14-летний Николай вместе с экс-солистом группы MBAND Владиславом Раммом записали трек "Хватит духу"

Яна Рудковская с сыном. Фото: instagram.com/n_baturin
Яна Рудковская с сыном. Фото: instagram.com/n_baturin

Недавно сын телеведущей Яны Рудковской и бизнесмена Виктора Батурина 14-летний Николай Батурин выпустил песню. И не один: вместе с экс-солистом группы MBAND Владиславом Раммом они записали трек "Хватит духу", – передает peopletalk.

"Хочу сказать огромное спасибо моим родителям, в особенности моей маме @rudkovskayaofficial , которая спродюсировала этот трек и, в принципе, дала такую возможность. Огромное спасибо моему бро @vladislav_ramm за этот трек и за эти сутки, проведенные в студии, дальше — больше. Скоро вас ожидает нереальный клип завтра 7 апреля! Состоится релиз нашей песни #ХватитДуху iTunes, Google Play", — написал Коля у себя в Instagram.

Песню Влада и Kolyas (такой псевдоним выбрал себе Николай) можно послушать в iTunes или Google Play.

Отметим, что Николай обучался в школе футбольного клуба "Торпедо" и играл нападающим в составе команды "Торпедо-02".

Публикация от Kolyas (@n_baturin)

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