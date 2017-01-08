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Таисия Повалий собрала за столом всю семью и спела колядку (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/25_main.1483872015.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/25_tn.1483872015.jpg Звезды Певица показала групповой снимок с мужем Игорем Лихутой, мамой Ниной Даниловной, сыном Денисом и его женой Ланой

Таисия Повалий собрала за столом всю семью и спела колядку (фото,видео)

Сегодня, 12:42

Певица показала групповой снимок с мужем Игорем Лихутой, мамой Ниной Даниловной, сыном Денисом и его женой Ланой

Повалий отпраздновала Рождество всей семьей. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial
Повалий отпраздновала Рождество всей семьей. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица Таисия Повалий отпраздновала Рождество всей семьей за праздничным столом.

Снимками с семейного застолья певица поделилась в Instagram.

"Как здорово вместе", – подписала Повалий групповой снимок с мужем Игорем Лихутой, мамой Ниной Даниловной, сыном Денисом и его женой Ланой.

Как здорово вместе!!! @povaliy @lana_vihrova #таисияповалий #повалий

Фото опубликовано Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

Кроме того, за столом певица исполнила колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю". Короткий видеоролик она опубликовала в соцсеть, где получила массу комплиментов в комментариях.

З кутею вас!

Видео опубликовано Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

Тем временем ее коллега, 62-летняя Любовь Успенская восхитила фигурой в купальнике.
Рождество, повалий, певица, Таисия Повалий, коллега, instagram, соцсеть

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Источник:

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