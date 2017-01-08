Таисия Повалий собрала за столом всю семью и спела колядку (фото,видео)

Певица показала групповой снимок с мужем Игорем Лихутой, мамой Ниной Даниловной, сыном Денисом и его женой Ланой

Украинская певица Таисия Повалий отпраздновала Рождество всей семьей за праздничным столом.

Снимками с семейного застолья певица поделилась в Instagram.

"Как здорово вместе", – подписала Повалий групповой снимок с мужем Игорем Лихутой, мамой Ниной Даниловной, сыном Денисом и его женой Ланой.

Как здорово вместе!!! @povaliy @lana_vihrova #таисияповалий #повалий Фото опубликовано Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) Янв 7 2017 в 12:57 PST

Кроме того, за столом певица исполнила колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю". Короткий видеоролик она опубликовала в соцсеть, где получила массу комплиментов в комментариях.

З кутею вас! Видео опубликовано Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) Янв 6 2017 в 8:12 PST

Тем временем ее коллега, 62-летняя Любовь Успенская восхитила фигурой в купальнике.