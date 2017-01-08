Таисия Повалий собрала за столом всю семью и спела колядку (фото,видео)
Певица показала групповой снимок с мужем Игорем Лихутой, мамой Ниной Даниловной, сыном Денисом и его женой Ланой
Украинская певица Таисия Повалий отпраздновала Рождество всей семьей за праздничным столом.
Снимками с семейного застолья певица поделилась в Instagram.
"Как здорово вместе", – подписала Повалий групповой снимок с мужем Игорем Лихутой, мамой Ниной Даниловной, сыном Денисом и его женой Ланой.
Кроме того, за столом певица исполнила колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю". Короткий видеоролик она опубликовала в соцсеть, где получила массу комплиментов в комментариях.
Тем временем ее коллега, 62-летняя Любовь Успенская восхитила фигурой в купальнике.
Вы сейчас просматриваете новость "Таисия Повалий собрала за столом всю семью и спела колядку (фото,видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии