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Таисия Повалий весело провела вечер со Стасом Михайловым и его женой (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/97_main.1483165592.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/97_tn.1483165592.jpg Звезды Певица понравилась поклонникам своим уютным образом в синем платье и ботинках на устойчивом каблуке

Таисия Повалий весело провела вечер со Стасом Михайловым и его женой (фото,видео)

Сегодня, 08:23

Певица понравилась поклонникам своим уютным образом в синем платье и ботинках на устойчивом каблуке

Повалий повеселилась с Михайловым. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial
Повалий повеселилась с Михайловым. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица Таисия Повалий проводит много времени в России и дружит с местными знаменитостями. Один из праздничных вечеров певица провела со своими друзьями певцом Стасом Михайловым и его женой.  

Об этом Повалий сообщила в Instagram, где опубликовала снимок с хозяином дома.

"В гостях у любимых друзей Стаса и Инны Михайловых", – подписала она фото, где ее обнимает певец.

Позже она также выложила короткий видеоролик, в котором поблагодарила друзей за хороший вечер.

"Спасибо, друзья, за прекрасный вечер! Очень вас люблю", – на видео показано, как на вечере на большом экране показали новый клип Повалий.

Спасибо, друзья, за прекрасный вечер!!!! Очень вас люблю!!! #Repost @inamikhaylova with @repostapp ・・・

Видео опубликовано Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

Певица понравилась поклонникам своим уютным образом в синем платье и ботинках на устойчивом каблуке и ее засыпали хвалебными комментариями.
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Источник:

"Сегодня"

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