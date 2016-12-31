Таисия Повалий весело провела вечер со Стасом Михайловым и его женой (фото,видео)
Певица понравилась поклонникам своим уютным образом в синем платье и ботинках на устойчивом каблуке
Украинская певица Таисия Повалий проводит много времени в России и дружит с местными знаменитостями. Один из праздничных вечеров певица провела со своими друзьями певцом Стасом Михайловым и его женой.
Об этом Повалий сообщила в Instagram, где опубликовала снимок с хозяином дома.
"В гостях у любимых друзей Стаса и Инны Михайловых", – подписала она фото, где ее обнимает певец.
Позже она также выложила короткий видеоролик, в котором поблагодарила друзей за хороший вечер.
"Спасибо, друзья, за прекрасный вечер! Очень вас люблю", – на видео показано, как на вечере на большом экране показали новый клип Повалий.
Певица понравилась поклонникам своим уютным образом в синем платье и ботинках на устойчивом каблуке и ее засыпали хвалебными комментариями.
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