Таисия Повалий весело провела вечер со Стасом Михайловым и его женой (фото,видео)

Певица понравилась поклонникам своим уютным образом в синем платье и ботинках на устойчивом каблуке

Украинская певица Таисия Повалий проводит много времени в России и дружит с местными знаменитостями. Один из праздничных вечеров певица провела со своими друзьями певцом Стасом Михайловым и его женой.

Об этом Повалий сообщила в Instagram, где опубликовала снимок с хозяином дома.

"В гостях у любимых друзей Стаса и Инны Михайловых", – подписала она фото, где ее обнимает певец.

В гостях у любимых друзей Стаса и Инны Михайловых! @stas_mihailoff @inamikhaylova #таисияповалий #повалий #стасмихалов #друзья Фото опубликовано Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) Дек 29 2016 в 11:17 PST

Позже она также выложила короткий видеоролик, в котором поблагодарила друзей за хороший вечер.

"Спасибо, друзья, за прекрасный вечер! Очень вас люблю", – на видео показано, как на вечере на большом экране показали новый клип Повалий.

Спасибо, друзья, за прекрасный вечер!!!! Очень вас люблю!!! #Repost @inamikhaylova with @repostapp ・・・ Видео опубликовано Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) Дек 29 2016 в 11:24 PST

Певица понравилась поклонникам своим уютным образом в синем платье и ботинках на устойчивом каблуке и ее засыпали хвалебными комментариями.