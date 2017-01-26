Татьяна Решетняк не надела бюстгальтер под прозрачную блузку (фото)

Певица Татьяна Решетняк, которая взяла себе новый псевдоним Tayanna и решила побороться за право представить Украину на "Евровидение" в этом году, поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото.

На снимке подопечная Алана Бадоева позирует в брючном костюме и расстегнутой прозрачной блузке от украинского бренда LUVI, демонстрируя обнаженную грудь.

Фото: www.instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Напомним, в национальном отборочном туре TAYANNA исполнит песню "I Love You" – адаптированную версию композиции "Осень", вошедшую в дебютный ЕР "TAYANNA. Портреты"

Обновленная версия была создана в коллаборации с Максом Барских, который выступил саунд-продюсером, соавтором музыки, а также написал англоязычную лирику.