Татьяна Решетняк не надела бюстгальтер под прозрачную блузку (фото)

Сегодня, 12:00

Татьяна Решетняк выйдет на сцену национального отборочного тура "Евровидение" под псевдонимом TAYANNA

Татьяна Решетняк. Фото: Instagram
Татьяна Решетняк. Фото: Instagram

Певица Татьяна Решетняк, которая взяла себе новый псевдоним Tayanna и решила побороться за право представить Украину на "Евровидение" в этом году, поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото.

На снимке подопечная Алана Бадоева позирует в брючном костюме и расстегнутой прозрачной блузке от украинского бренда LUVI, демонстрируя обнаженную грудь.

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Фото: www.instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Напомним, в национальном отборочном туре TAYANNA исполнит песню "I Love You" – адаптированную версию композиции "Осень", вошедшую в дебютный ЕР "TAYANNA. Портреты"

Обновленная версия была создана в коллаборации с Максом Барских, который выступил саунд-продюсером, соавтором музыки, а также написал англоязычную лирику.
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Источник:

"Сегодня"

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