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Татьяна Решетняк решила попробовать свои силы на "Евровидении" http://www.segodnya.ua/img/article/7886/91_main.1484575933.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/91_tn.1484575933.jpg Звезды В национальном отборочном туре певица исполнит песню "I Love You" 

Татьяна Решетняк решила попробовать свои силы на "Евровидении"

Сегодня, 18:00

В национальном отборочном туре певица исполнит песню "I Love You" 

Татьяна Решетняк, Алан Бадоев, Макс Барских. Фото: Д. Павлов
Татьяна Решетняк, Алан Бадоев, Макс Барских. Фото: Д. Павлов

Певица Татьяна Решетняк выйдет на сцену национального отборочного тура "Евровидение" под псевдонимом TAYANNA – это имя отражает новую главу в творчестве исполнительницы. "Я хочу идти в это плавание под новым творческим именем, которое дал мне Алан Бадоев. Я верю в свою победу. Верю, что смогу достойно представить свою страну", – говорит TAYANNA.

В национальном отборочном туре TAYANNA исполнит песню "I Love You" – адаптированную версию композиции "Осень", вошедшую в дебютный ЕР "TAYANNA. Портреты".

Обновленная версия была создана в коллаборации с Максом Барских, который выступил саунд-продюсером, соавтором музыки, а также написал англоязычную лирику.

"Я очень надеюсь, что песня I love you откликнется в сердцах многих женщин по всему миру. Это моя личная история, знакомая многим. Ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь меланхолическим настроениям из прошлого! Нужно жить дальше, быть сильной и нести любовь в мир!", – делится TAYANNA.
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Источник:

"Сегодня"

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