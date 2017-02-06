Телеведущая Татьяна Терехова во второй раз стала мамой
У Татьяны и ее мужа Ивана Литвина родился сын
Телеведущая Татьяна Терехова поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. 25-летняя Татьяна во второй раз стала мамой.
Терехова подарила мужу Ивану сына. Роды прошли в Лос-Анджелесе.
"Теперь я стала мамой сына! Лучшие моменты жизни", – написала в соцсети звезда.
Фото: Instagram
Напомним, Татьяна Терехова, наиболее известная как "голос" Евровидения и Олимпиады, вместе с супругом Иваном Литвиным (сын политика Владимира Литвина) также воспитывает дочь Полину.
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