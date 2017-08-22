Телевезда выходит замуж за самого известного зэка Британии
Чарльз Бронсон 43 года совей жизни провел в тюрьме
Британская звезда телесериалов Пола Уильямсон нашла свою любовь за тюремной решеткой. Ее избранник – самый жесткий зэк на территории Британии Чарльз Бронсон, – передает topnews.
Ее 64-летний возлюбленный провел в тюрьме большую часть своей жизни (43 года), 38 лет из которой ему пришлось прожить в одиночной камере.
Майкл Гордон Питерсен, это настоящее имя Бронсона, сделал предложение Поле Уильямсон в феврале текущего года. В то время длительность их романа составляла уже 5 месяцев.
Звезда телешоу говорит, что Чарльз Бронсон оказался на деле не таким ужасным, как его описывают и она готова к новому этапу своей жизни.
Свадьба двух знаменитостей состоится на территории жениха – в исправительной колонии. Избранница зэка станет третьей его супругой.
Напомним, Мэрилин Монро приходилось скрывать огромный шрам на животе.
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