Тейлор Свифт и Зейн Малик показали клип для фильма "На 50 оттенков темнее" (видео)
Фильм с участием Дакоты Джонсон, Джейми Дорнан и Ким Бейсингер выйдет на экраны в феврале 2017 года
Американская певица Тейлор Свифт и британский певец Зейн Малик записали музыкальное видео на композицию I Don’t Wanna Live Forever.
Отмечается, что клип, стилизованный под фильм "50 оттенков серого" режиссера Сэма Тейлора-Джонсона, опубликован на YouTube Свифт.
Песня I Don’t Wanna Live Forever станет саундтреком к ленте "На 50 оттенков темнее", продолжению оригинальной картины.
Ранее сообщалось, что фильм выйдет на экраны в феврале 2017 года. В нем сыграли Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и Ким Бейсингер.
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