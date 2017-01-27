Тейлор Свифт и Зейн Малик показали клип для фильма "На 50 оттенков темнее" (видео) Сегодня, 18:41 Просмотров: ...

Фильм с участием Дакоты Джонсон, Джейми Дорнан и Ким Бейсингер выйдет на экраны в феврале 2017 года

Американская певица Тейлор Свифт и британский певец Зейн Малик записали музыкальное видео на композицию I Don’t Wanna Live Forever. Отмечается, что клип, стилизованный под фильм "50 оттенков серого" режиссера Сэма Тейлора-Джонсона, опубликован на YouTube Свифт. Песня I Don’t Wanna Live Forever станет саундтреком к ленте "На 50 оттенков темнее", продолжению оригинальной картины. Ранее сообщалось, что фильм выйдет на экраны в феврале 2017 года. В нем сыграли Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и Ким Бейсингер.