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Тейлор Свифт и Зейн Малик спалили номер отеля во время съемок клипа http://www.segodnya.ua/img/article/7873/68_main.1484150806.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/68_tn.1484150806.jpg Звезды Музыканты записывали видео на композицию "I Don’t Wanna Live Forever", которая войдет в саундтрек к фильму "На 50 оттенков темнее"

Тейлор Свифт и Зейн Малик спалили номер отеля во время съемок клипа

Сегодня, 05:26

Музыканты записывали видео на композицию "I Don’t Wanna Live Forever", которая войдет в саундтрек к фильму "На 50 оттенков темнее"

Тейлор Свифт.. Фото: AFP
Тейлор Свифт.. Фото: AFP

Американская певица Тейлор Свифт и британский исполнитель Зейн Малик разгромили номер лондонского отеля стоимостью более 3000 долларов за ночь во время съемок музыкального видео. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник. "Зейн разбил все на куски, разорвал подушки и швырнул лампу в стену", – рассказал собеседник издания.

По словам источника, Свифт подожгла в номере занавески. "Датчики дыма были отключены, чтобы постояльцев отеля не эвакуировали", – добавил он.

Как отмечает собеседник газеты, съемки сцен для клипа были тщательно спланированы. Музыканты записывали видео на композицию "I Don’t Wanna Live Forever", которая войдет в саундтрек к фильму "На 50 оттенков темнее", продолжению ленты "50 оттенков серого". Сиквел выйдет на экраны в феврале.
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Lenta.ru

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