Тина Канделаки удивила смелым декольте на новогодней вечеринке (фото)
Канделаки год Огненного Петуха встретила в платье нежно-розового оттенка
Телеведущая Тина Канделаки поделилась с поклонниками на странице в Instagram снимками с новогодней вечеринки. Тина отметила праздник в компании мужа и друзей.
41-летняя Канделаки выбрала для праздника наряд со смелым декольте. Ведущая год Огненного Петуха встретила в платье нежно-розового оттенка.
"Поймала петуха, чего и вам желаю", – подписала кадр на фоне елки звезда.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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