Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Тина Канделаки удивила смелым декольте на новогодней вечеринке (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/87_main.1483361059.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/87_tn.1483361059.jpg Звезды Канделаки год Огненного Петуха встретила в платье нежно-розового оттенка

Тина Канделаки удивила смелым декольте на новогодней вечеринке (фото)

Сегодня, 16:30

Канделаки год Огненного Петуха встретила в платье нежно-розового оттенка

Тина Канделаки. Фото: Instagram
Тина Канделаки. Фото: Instagram

Телеведущая Тина Канделаки поделилась с поклонниками на странице в Instagram снимками с новогодней вечеринки. Тина отметила праздник в компании мужа и друзей.

41-летняя Канделаки выбрала для праздника наряд со смелым декольте. Ведущая год Огненного Петуха встретила в платье нежно-розового оттенка.

"Поймала петуха, чего и вам желаю", – подписала кадр на фоне елки звезда.

1_1600

Фото: Instagram 

2_766

Фото: Instagram 

3_315

Фото: Instagram 
фото, праздник, платье, канделаки, тина, телеведущая, Тина Канделаки, декольте

Вы сейчас просматриваете новость "Тина Канделаки удивила смелым декольте на новогодней вечеринке (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

41-летняя Тина Канделаки похвасталась спортивным телом

23 Декабря 2016, 07:36

Звезда поделилась фотографиями с "адской" тренировки

Звезды

Тина выглядит отлично. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

41-летняя Тина Канделаки показала, какой она была в 19 лет

11 Ноября 2016, 16:09

Ей подарили огромное количество цветов, а также в качестве подарка она получила и душевную песню

Звезды

Тина Канделаки. Фото: Instagram

Тина Канделаки призналась, что назвала дочь в честь Мелании Трамп

10 Ноября 2016, 18:30

Канделаки считает будущую первую леди США хищной и благородной одновременно

Звезды

Тина Канделаки Фото: Instagram

40-летняя Тина Канделаки призналась, что ей пришлось измениться ради 29-летнего мужа

9 Октября 2016, 06:15

Канделаки поделилась секретом счастливого брака

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.