Тина Канделаки удивила смелым декольте на новогодней вечеринке (фото)

Канделаки год Огненного Петуха встретила в платье нежно-розового оттенка

Телеведущая Тина Канделаки поделилась с поклонниками на странице в Instagram снимками с новогодней вечеринки. Тина отметила праздник в компании мужа и друзей.

41-летняя Канделаки выбрала для праздника наряд со смелым декольте. Ведущая год Огненного Петуха встретила в платье нежно-розового оттенка.

"Поймала петуха, чего и вам желаю", – подписала кадр на фоне елки звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram