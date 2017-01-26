Тина Кароль и Дженнифер Лопес носят золотые платья со смелым декольте от Julien Macdonald (фото)

Стоит отметить, что похожий наряд уже демонстрировала -актриса и певица Дженнифер Лопес на премии "American Music Awards-2015" .

Певица Тина Кароль впечатлила эффектным образом. Тренер "Голос країни" на съемках "слепых прослушиваний" похвасталась роскошным нарядом с пайетками и стразами.

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