Тина Кароль и Дженнифер Лопес носят золотые платья со смелым декольте от Julien Macdonald (фото)

Сегодня, 09:31

Наряд идеально подчеркнул все достоинства фигуры украинской звезды

Тина Кароль. Фото: пресс-служба
Тина Кароль. Фото: пресс-служба

Певица Тина Кароль впечатлила эффектным образом. Тренер "Голос країни" на съемках "слепых прослушиваний" похвасталась роскошным нарядом с пайетками и стразами.

Исполнительница выбрала для шоу "золотое" платье от английского бренда Julien Macdonald.

Творение модельера Джулиена МакДональда со смелым декольте идеально подчеркнуло все достоинства фигуры Тины.

Народная артистка дополнила яркий образ голливудскими локонами и красной помадой.

Стоит отметить, что похожий наряд уже демонстрировала -актриса и певица Дженнифер Лопес на премии "American Music Awards-2015".

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Фото: Facebook  

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Фото: Facebook  

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Фото: REX 
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"Сегодня"

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