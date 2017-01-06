Тина Кароль не сдержала слез на концерте во Львове (фото)

Певица приехала во Львов с четырьмя концертами

Певица, тренер проектов "Голос.Діти-3" и "Голос країни-7" Тина Кароль, которая выпустила собственную книгу, приехала во Львов с четырьмя концертами подряд.

Со сцены львовской оперы прозвучали колядки и известные хиты украинской звезды. Кароль не сдерживала эмоций – разговаривала с поклонниками и даже расплакалась.

Тина также спустилась в зал к зрителям: артистка раздавала автографы, делала селфи.

Среди зрителей в зале и сын звезды – Вениамин. Впереди у певицы в рамках рождественского тура еще десять городов.

Напомним, песня Тины Кароль "Україна – це ти" была включена в школьную программу.