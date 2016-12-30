Тина Кароль снялась с петухом и пожелала поклонникам страстной любви (фото)

Певица Тина Кароль порадовала поклонников на странице в Facebook ярким фото. Тина приняла участие в фотосессии с символом 2017 года. Кароль в белом комбинезоне с кружевом позировала с петухом.

Певица желает всем пылкой и страстной любви в наступающем году. "Я желаю семейного счастья, крепкого здоровья, преданных друзей, заботливых детишек. И пусть в новом году Огненный Петух принесет вам жизненной энергии и стремление к самосовершенствованию и, конечно же, успех! Пылкой и страстной любви Вам!", – такими словами Тина Кароль поздравила своих поклонников с Новым годом.

Автор фото Соня Плакидюк.