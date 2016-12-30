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Тина Кароль снялась с петухом и пожелала поклонникам страстной любви (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/20_main.1483089950.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/20_tn.1483089950.jpg Звезды Певица приняла участие в фотосессии с символом 2017 года

Тина Кароль снялась с петухом и пожелала поклонникам страстной любви (фото)

Сегодня, 11:30

Певица приняла участие в фотосессии с символом 2017 года

Тина Кароль. Фото: Facebook
Тина Кароль. Фото: Facebook

Певица Тина Кароль порадовала поклонников на странице в Facebook ярким фото. Тина приняла участие в фотосессии с символом 2017 года. Кароль в белом комбинезоне с кружевом позировала с петухом. 

Певица желает всем пылкой и страстной любви в наступающем году. "Я желаю семейного счастья, крепкого здоровья, преданных друзей, заботливых детишек. И пусть в новом году Огненный Петух принесет вам  жизненной энергии и стремление к самосовершенствованию и, конечно же, успех! Пылкой и страстной любви Вам!", – такими словами Тина Кароль поздравила своих поклонников с Новым годом.

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Автор фото Соня Плакидюк.
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Источник:

"Сегодня"

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