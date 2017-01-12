Тоби Магуайр и Джуд Лоу попали в список самых завидных холостяков

Журнал "Town & Country" опубликовал ежегодный список из 50-ти самых завидных холостяков – от политиков и ученых до звезд мира кино и шоу-бизнеса. Первое место – у 38-летнего политика Адама Кинзингера.

41-летний Тоби Магуайр, известный как исполнитель роли Человека-паука в одноименной трилогии Сэма Рэйми, занял 25-ю строчку рейтинга. Он совсем недавно развелся с женой Дженнифер Мейер и официально стал свободным мужчиной.

44 -летний многодетный британский актер Джуд Лоу занял 46-е место в списке завидных холостяков. У красавчика за плечами – множество непродолжительных романов со знаменитыми женщинами и пятеро детей. Кстати, в этот рейтинг попал и его сын, 20-летний Рафферти Лоу – юноша занял 42-е место. А 49-летний Лив Шрайбер, в 2016 году расставшийся с актрисой Наоми Уоттс, занял 26-ю строчку рейтинга.

В список завидных холостяков также попали: Джеймс Пэкер (22-е место) – бывший жених Мэрайи Кэри, ресторатор Кори Вителло (23-е место) – бывший возлюбленный Меган Маркл, сын Пирса Броснана Дилан (36-е место), внук Боба Дилана Леви (40-е место), сын Дэниела Дэй-Льюиса Габриел Кейн (41-е место).