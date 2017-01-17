Том Харди готов сыграть Джеймса Бонда, если режиссером станет Кристофер Нолан

Следующий фильм о Джеймсе Бонде станет юбилейным, 25-м по счету, но пока о судьбе франшизы ничего не известно – непонятно даже, вернется ли в Бондиану Дэниел Крэйг или же студии MGM придется искать нового актера на главную роль. Одним из фаворитов у букмекеров на роль Бонда считается Том Харди, который в новом интервью заявил, что сыграет Бонда только в том случае, если режиссерское кресло займет Кристофер Нолан.

С создателем трилогии "Темный рыцарь", "Начало" и "Дюнкерка" Том Харди работает давно и успешно, снявшись в большинстве фильмов Нолана. В интервью The Daily Beast актер рассказал, что не хочет комментировать слухи о Бондиане, однако отметил, что с удовольствием снялся бы в фильме о Бонде, если бы его режиссером стал Кристофер Нолан, а на роль главного злодея пригласили давнего приятеля Харди, Майкла Фассбендера.

Кстати, Кристофер Нолан – давний поклонник Бондианы и даже несколько раз обсуждал с продюсерами франшизы возможность поучаствовать в съемках, однако из этих переговоров ничего не вышло.

Самого Тома Харди, тем временем, сейчас можно увидеть в новом сериале "Табу" на FX, а в июле он вернется на большой экран в "Дюнкерке" Нолана.